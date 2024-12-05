Мартынович: «Меня удивляет молодой «Локомотив»

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович высказался о московском «Локомотиве».

«Удивляет молодой «Локомотив». Команда местами буксует, но при этом показывают отличный футбол. Очень нравится на них смотреть. Не ожидал, что они будут так играть после летней чистки. Думал, забуксуют, но ошибался», - делится Мартынович для «Чемпионата».

Напомним, что в текущем сезоне РПЛ «Локо» по итогу 17 туров уступил третью строчку московскому «Спартаку». У обоих клубов по 34 балла.

В 18-м туре, который станет последним в 2024 году в российском футболе, «Локо» предстоит съездить к еще одному кризисному лидеру РПЛ последних недель – «Краснодару».