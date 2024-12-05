Зелимхан Бакаев: Промес — культовый игрок РПЛ, его не хватает лиге

Вингер «Химок» Зелимхан Бакаев поделился комментарием о своём бывшем одноклубнике Квинси Промесе, с которым играл в «Спартаке».

Напомним, на данный момент 32-летний нидерландец играет за дубайский «Юнайтед» из ОАЭ.

— Хочу, чтобы он поскорее вернулся, а мы наслаждались его игрой. Промес стал культовым игроком для нашего чемпионата. Его однозначно не хватает РПЛ, — приводит слова Бакаева Sport24.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год. За это время он провел 235 матчей во всех турнирах, в которых забил 114 голов и стал автором 59 результативных передач.