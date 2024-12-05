Гаджиев указал на слабое место махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев указал на слабое место своего клуба.

«Хочется, чтобы мы лучше играли в атаке. Понятно, что наши нынешние игроки атаки могут играть сильнее. Можно пополнить нашу атакующую группу игроками с конструкторскими способностями», - делится Гаджиев для Metaratings.

Напомним, что махачкалинский коллектив в своём первом в истории сезоне в РПЛ идёт после 17 туров на 11-м месте с 17 баллами. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего один балл, а от зоны вылета – семь. Динамовцы в этом сезоне Премьер-лиги забили соперникам всего девять голов, это наихудший результат.