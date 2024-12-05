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Логашов: «Ощущение, что «Локомотив» устал»

05 Декабря 2024 • 17:57 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
08.12 19:30

Экс-игрок «Локомотива» Арсений Логашов высказался о последних результатах «железнодорожников».

По мнению эксперта, уже сейчас «Локомотиву» нужен перерыв, и для них хорошо, что он наступил уже в ближайшие дни.

«Ощущение, что подопечные Михаила Галактионова устали. Они не могут пока что свыкнуться с тем, что, несмотря на возраст, находятся наверху турнирной таблицы», — приводит слова Логашова портал «РБ Спорт».

Напомним, «Локомотив» потерпел два поражения подряд и опустился с третьего места на четвертое. Сейчас в копилке команды Михаила Галактионова 34 балла после 17 туров.

В последнем матче перед длительной паузой «Локомотив» встретится на выезде с «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Арсений Логашов

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