Логашов: «Ощущение, что «Локомотив» устал»

Экс-игрок «Локомотива» Арсений Логашов высказался о последних результатах «железнодорожников».

По мнению эксперта, уже сейчас «Локомотиву» нужен перерыв, и для них хорошо, что он наступил уже в ближайшие дни.

«Ощущение, что подопечные Михаила Галактионова устали. Они не могут пока что свыкнуться с тем, что, несмотря на возраст, находятся наверху турнирной таблицы», — приводит слова Логашова портал «РБ Спорт».

Напомним, «Локомотив» потерпел два поражения подряд и опустился с третьего места на четвертое. Сейчас в копилке команды Михаила Галактионова 34 балла после 17 туров.

В последнем матче перед длительной паузой «Локомотив» встретится на выезде с «Краснодаром».