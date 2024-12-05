Бышовец назвал секрет взлёта «Спартака»

Анатолий Бышовец назвал причины, по которым московский «Спартак» взлетел на третье место турнирной таблицы РПЛ перед зимней паузой.

«Времени у Станковича было недостаточно поначалу, чтоб построить организованную команду. Плюс потеря игроков обороны была, сказывалось на результате. Но тренеру удалось объединить игроков, создать обстановку. Плюс профессиональные, личностные и человеческие качества Станковича. «Спартак» оправдал ожидания, у них есть будущее», - говорит Бышовец с Legalbet.

Напомним, что в последние недели «Спартак» одержал ряд важных побед. Например, в столичных дерби над ЦСКА (2:0) и «Локомотивом» (5:2), а также над «Краснодаром» (3:0) в прошедшие выходные. В турнирной таблице – третье место и 34 очка.