Гасилин – о «Краснодаре»: «Кордобозависимая команда»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о спаде «Краснодара», который этот клуб переживает после ноябрьской паузы на матчи национальных сборных.

«Краснодар» — суперпроблемный после перерыва на сборные, это кордобозависимая команда. Ничьи с «Химками» и «Рубином», болезненное поражение от «Спартака». Матч с «Локомотивом» в 18 туре будет интересным, а победит тот, у кого меньше проблем», - делится Гасилин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на данный момент у «Краснодара» второе место и 38 очков. Именно в прошлые выходные «быки» потерпели первое поражение в этом сезоне РПЛ, разгромно уступив «Спартаку».