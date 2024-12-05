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Гасилин – о «Краснодаре»: «Кордобозависимая команда»

05 Декабря 2024 • 17:50 Комментировать

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о спаде «Краснодара», который этот клуб переживает после ноябрьской паузы на матчи национальных сборных.

«Краснодар» — суперпроблемный после перерыва на сборные, это кордобозависимая команда. Ничьи с «Химками» и «Рубином», болезненное поражение от «Спартака». Матч с «Локомотивом» в 18 туре будет интересным, а победит тот, у кого меньше проблем», - делится Гасилин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на данный момент у «Краснодара» второе место и 38 очков. Именно в прошлые выходные «быки» потерпели первое поражение в этом сезоне РПЛ, разгромно уступив «Спартаку».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Алексей Гасилин
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