Канчельскис рассказал, что нужно «Спартаку» для чемпионства

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о «Спартаке». По словам экс-игрока «Манчестер Юнайтед», московскому клубу не нужно зимой продавать нападающего Манфреда Угальде, набравшего хорошую форму. Более того, Канчельскис считает, что «красно-белым» нужно ещё подписывать игрока такого уровня.

«Если «Спартак» хочет выиграть первое место, то им нужно придерживать футболистов такого уровня. И даже брать ещё футболиста такого же уровня, чтобы бороться за чемпионство», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

«Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Зенита» на пять очков. Манфред Угальде возглавляет гонку бомбардиров с 14 голами.