Мартынович: «У Агкацева есть качества, в которых он поинтереснее Сафонова»

Бывший защитник «Крансодара» Александр Мартынович высказался о двух выпускниках академии «быков» - Матвее Сафонове и Станиславе Агкацеве.

«У Агкацева есть определённые качества, в которых он даже поинтереснее Матвея. Все шансы уехать в Европу у Стаса есть, проявляет себя он отлично, работает. Но прежде ему надо провести пару сезонов в «Краснодаре». Возможно, у них похожее будущее», - делится Мартынович для «Чемпионата».

Напомним, что Сафонов с начала текущего сезона выступает во Франции в составе «ПСЖ». Агкацев после ухода Сафонова во французский гранд стал основным вратарём «быков».