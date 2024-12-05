Сигурдссон выделил главных фаворитов РПЛ

Экс-игрок «Краснодара» Рагнар Сигурдссон поделился комментарием о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

— Я все еще думаю, что наиболее вероятными претендентами на чемпионство в РПЛ являются «Зенит» или «Краснодар», — приводит слова Сигурдссона портал «РБ Спорт».

По итогам 17 сыгранных туров Российской премьер-лиги на вершине турнирной таблицы находится «Зенит», набравший 39 очков. «Краснодар» идет на второй позиции, имея на счету 38 баллов. Тройку лидеров замыкает «Спартак», который имеет в своей копилке 34 очка.

Следующий тур РПЛ состоится 7 и 8 декабря.