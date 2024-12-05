Гладилин высказался о матче «Краснодар» - «Локомотив»

В воскресенье вечером в рамках восемнадцатого тура Российской премьер-лиги сразятся «Краснодар» и «Локомотив». Своими мыслями об этой игре поделился известный в прошлом футболист Валерий Гладилин.

По словам Гладилина, «Краснодару» и «Локомотиву» в этом матче нужна победа. Экс-футболист ожидает интересного матча.

«Игра точно будет интересной, а победит тот, кто сможет реализовать свои моменты. Если «Локомотив» вернётся к своей недавней игре, то вполне способен даже и победить. Точно можно об этом поединке сказать одно – ничья не устроит никого», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» стартует 8 декабря в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.