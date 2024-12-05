Мартынович считает, что Ивану Игнатьеву реально перезапустить карьеру

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович считает, что Даниилу Уткину и Магомеду-Шапи Сулейманову удалось раскрыть себя в футболе, пусть и не в полной мере. Тем не менее, играют они на хорошем уровне, нежели Иван Игнатьев.

«Уткин играет в РПЛ на хорошем уровне. Шапи уехал в европейский чемпионат, идёт с командой вверху таблицы. У Ивана не совсем всё получилось, как хотелось. У него были возможности, команды, где он мог себя проявить. Качества у него есть, ему надо себя перезапустить», - делится Мартынович с «Чемпионатом».

На данный момент Игнатьев выступает в составе «Урарту», регулярно забивая голы за армянский клуб.