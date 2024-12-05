Гладилин предупредил «Спартак» перед последним матчем в 2024 году

В субботу «Спартак» будет принимать «Пари НН» в рамках восемнадцатого тура Премьер-лиги. После этой игры для команд наступают зимние каникулы. Учитывая этот факт, «красно-белым» важно правильно настроиться на игру. Так считает бывший футболист московской команды Валерий Гладилин.

«Сможет ли «Спартак» продолжить свою победную серию? Да, вполне. Но для этого нужно серьёзно подойти к этому матчу. Недооценки соперника быть не может! «Пари НН» довольно сильная команда, она может создать неприятности», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Гладилин отметил, что футболистам пока ещё рано думать об отдыхе.

«Спартак» выиграл пять последних матчей Российской премьер-лиги, благодаря чему смог подняться на третье место в турнирной таблице.

Матч между «Спартаком» и «Пари НН» стартует 7 декабря в 14:00 по московскому времени.