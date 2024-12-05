Мартынович отреагировал на новый контракт Кордобы с «Краснодаром»

Экс-игрок «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал новый трудовой договор между нападающим Джоном Кордобой и «быками».

«Человек держит уровень и вносит большой вклад в игру команды. Решение продлить с ним контракт абсолютно правильное», - цитирует слова Александра «Чемпионат».

Новый трудовой договор Кордобы с краснодарским клубом рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость 31-летнего форварда оценивается в 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России колумбиец провел 13 поединков, отметившись восемью голами и тремя результативными передачами.