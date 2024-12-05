Лапочкин прокомментировал дисквалификацию Ганчаренко

Известный в прошлом футбольный судья Сергей Лапочкин дал комментарий по поводу дисквалификации Виктора Ганчаренко. Тренера «Пари НН» наказали за слова в адрес судей – Ганчаренко получил дисквалификацию на два матча (один из них – условно) чемпионата России.

«Это решение КДК. К судейству никакого отношения не имеет. Есть дисциплинарный кодекс, в соответствии с ним и вынесено наказание. Раз так решил КДК, значит, это справедливо», - цитирует Лапочкина «РБ Спорт».

В субботу, 7 декабря, «Пари НН» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Спартака». Виктор Ганчаренко из-за полученной дисквалификации не сможет находиться в технической зоне.