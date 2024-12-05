Эракович вернулся в общую группу «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Страхинья Эракович вновь тренируется в общей группе своего клуба.

По информации телеканала «Матч ТВ», серб принял участие в тренировке в Удельном парке. Напомним, что два последних матча «Зенита» серб пропустил из-за травмы. Он не играл против «Ахмата» в Кубке России и против «Крыльев Советов» в минувшем туре РПЛ.

В рамках 18 тура Российской премьер-лиги «Зенит» будет играть дома против тольяттинского «Акрона». Этот матч будет последним для «Зенита» в рамках 2024 года. По итогу 17 туров петербургский клуб занимает чистое первое место в турнирной таблице РПЛ.