Борис Игнатьев назвал победителя матча «Зенит» - «Акрон»

Футбольный специалист Борис Игнатьев поделился мыслями о матче петербургского «Зенита» с тольяттинским «Акроном» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Поражение «Крыльям» - трагедия для «Зенита». Не думаю, что в матче с «Акроном» повторится такая же ситуация - «Зенит» добьётся победы», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Матч «Зенита» и «Акрона» пройдет на петербургском стадионе «Газпром Арена» в субботу, 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 17 туров чемпионата России питерцы лидируют в таблице, а гости находятся на девятой строчке.