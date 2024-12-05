Бушманов объяснил, почему «Спартаку» не стоит продавать Угальде

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился комментарием о возможном уходе форварда Манфреда Угальде из столичного клуба.

— На мой взгляд, Угальде не стоит продавать. Если ставить максимальные задачи команды в этом сезоне, то нужно сохранять его, — цитирует Бушманова Metaratings.

В нынешнем сезоне 22-летний Угальде забил уже 14 голов и оформил 3 ассиста в 17 встречах чемпионата России. Стоит сказать, что в настоящий момент костариканец — лучший бомбардир РПЛ.

Действующий контракт Угальде со «Спартаком» рассчитан до середины 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в девять миллионов евро.