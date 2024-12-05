Гасилин: «Зенит» победит «Акрон» не крупно, а очень крупно»

Бывший зенитовец Алексей Гасилин поделился своими ожиданиями от матча петербургского «Зенита» и тольяттинского «Акрона» в рамках 18 тура Российской премьер-лиги.

«Зенит» должен обыгрывать соседа «Крыльев» с берегов Волги. Петербуржцы хотят уйти на перерыв лидерами. Мне кажется, победа будет даже не просто крупной, а очень крупной», - предположил Гасилин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» сенсационно проиграл «Крыльям Советов» (2:3) дома в 17-м туре. В текущем сезоне «Зенит» уже дважды громил «Акрон». Притом, оба раза питерский клуб забивал «Акрону» в этих разгромных матчах по пять голов.