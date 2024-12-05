Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев назвал двух бразильцев, которые хотят покинуть «Зенит»

05 Декабря 2024 • 17:19 Комментировать

Футбольный специалист Андрей Кобелев высказался о том, кто из футболистов может покинуть петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно.

«Клаудиньо и Вендел своей игрой показывают, что хотят уйти. Если они уйдут, то «Зенит» вынужден будет покупать. Кассьерра начал играть меньше. Может, его продадут», - передает слова Кобелева «Спорт День за Днем».

После 17 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 39 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко. В следующем матче РПЛ «сине-бело-голубые» на домашнем стадионе сыграют против тольяттинского «Акрона».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Кобелев Клаудиньо Матео Кассьерра Маркус Вендел ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Касильяс – второй, Куртуа – четвёртый: назван лучший вратарь XXI века Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Фанаты «Аль-Насра» не понимают, где Роналду Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории: Месси – третий, Роналду – четвёртый Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Винисиус решил, куда хочет уйти из «Реала» Флик может покинуть «Барселону» - названо условие Роналду проиграл 1 миллион долларов болельщику В случае увольнения Анчелотти «Реал» может возглавить… Анчелотти
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу»
Спортивные новости
Корешков назвал преимущества Волкова, которые могут помочь ему победить Гана во втором бою ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Витязя» в КХЛ «Барыс» дома уступил «Спартаку», едва не отыгравшись с 0:3 Экс-игрок «Сочи» рассказал, что может помешать Капризову стать лучшим бомбардиром в НХЛ Экс-игрок «Сочи» оценил игру «Вашингтона» без травмированного Овечкина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Декабря
17:43 · Россия. Премьер-лига
Гладилин высказался о матче «Краснодар» - «Локомотив»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Мартынович считает, что Ивану Игнатьеву реально перезапустить карьеру
17:38 · Россия. Премьер-лига
Гладилин предупредил «Спартак» перед последним матчем в 2024 году
17:36 · Россия. Премьер-лига
Мартынович отреагировал на новый контракт Кордобы с «Краснодаром»
17:29 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин прокомментировал дисквалификацию Ганчаренко
17:29 · Россия. Премьер-лига
Эракович вернулся в общую группу «Зенита»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев назвал победителя матча «Зенит» - «Акрон»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Бушманов объяснил, почему «Спартаку» не стоит продавать Угальде
17:20 · Россия. Премьер-лига
Гасилин: «Зенит» победит «Акрон» не крупно, а очень крупно»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Кобелев назвал двух бразильцев, которые хотят покинуть «Зенит»
17:18 · Россия. Премьер-лига
«Неразвитая личность»: Смородская грубо высказалась об игроке «Динамо»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Спартак» — команда всей России, а «Зенит» — команда одного города»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Алдонин оценил игру Пьянича в ЦСКА
17:01 · Россия. Премьер-лига
Гасилин: «Спартаку» не нужна зимняя пауза»
16:56 · Россия. Премьер-лига
Зорин может уйти из «Спартака» слухи
16:48 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Динамо» анонсировал презентацию новой формы
16:47 · Россия. Мелбет-Первая лига
Стоимость самого дорогого игрока Мелбет-Первой лиги не превышает 1,5 миллиона евро
16:46 · Россия. Премьер-лига
Манце отказался от работы в «Спартаке» слухи
16:43 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» оценили трансфер Захаряна
16:36 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» высказались о дисквалификации Ганчаренко
16:34 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хочет досрочно вернуть игрока из аренды слухи
16:24 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, останется ли Дуарте в «Спартаке» 1 слухи
16:21 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Я уже подумал, что Угальде закончил, как Батраков и Глушенков» эксклюзив
16:13 · Россия. Премьер-лига
Смородская объяснила, как «Ростов» вышел из кризиса
15:50 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Батраков может играть в «Барселоне»
Все новости