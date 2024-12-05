Кобелев назвал двух бразильцев, которые хотят покинуть «Зенит»

Футбольный специалист Андрей Кобелев высказался о том, кто из футболистов может покинуть петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно.

«Клаудиньо и Вендел своей игрой показывают, что хотят уйти. Если они уйдут, то «Зенит» вынужден будет покупать. Кассьерра начал играть меньше. Может, его продадут», - передает слова Кобелева «Спорт День за Днем».

После 17 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 39 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко. В следующем матче РПЛ «сине-бело-голубые» на домашнем стадионе сыграют против тольяттинского «Акрона».