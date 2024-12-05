«Неразвитая личность»: Смородская грубо высказалась об игроке «Динамо»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента в «Локомотиве», оценила слова вратаря «Динамо» Андрея Лунёва. Футболист на днях в шутку заявил, что женщины в футболе не должны зарабатывать столько же, сколько мужчины, ведь они должны хранить домашний очаг.

По словам Смородской, в России давно есть сексизм, в отличие от европейских стран. Что касается Лунёва, то экс-президент «Локомотива» грубо высказалась о голкипере «Динамо».

«А с Лунёвым я даже не хочу дебатировать. Он очень неразвитая личность», - цитирует Смородскую Sport24.

«Динамо» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.