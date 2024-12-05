Ловчев: «Спартак» — команда всей России, а «Зенит» — команда одного города»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о сравнении между «красно-белыми» и «Зенитом».

По словам эксперта, он регулярно катается по России и видит, что у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита».

— «Спартак» — команда всей России, а «Зенит» — команда одного города. Целое поколение выросло на победах Романцева, — цитирует Ловчева портал «РБ Спорт».

После 17 туров «Спартак» находится на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 34 зачетных балла. Отставание от лидера составляет пять очков.

В ближайшем туре команда Деяна Станковича примет на своем поле «Пари НН». Игра между командами пройдет 7 декабря.