Алдонин оценил игру Пьянича в ЦСКА

Экс-игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин в беседе с журналистами дал комментарий относительно игры боснийского полузащитника Миралема Пьянича за «армейский» коллектив.

«Как будто он только-только приводит себя в игровую форму. Если честно, пока не сильно впечатляет», - передает слова Алдонина «Спорт-Экспресс».

Пьянич пополнил ряды московского коллектива в статусе свободного агента, заключив трудовое соглашение до конца нынешнего сезона. В текущей игровой кампании полузащитник провел десять поединков, отметившись лишь одной результативной передачей.