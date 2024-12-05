Гасилин: «Спартаку» не нужна зимняя пауза»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин порассуждал о грядущем матче московского «Спартака» в РПЛ. В нём «красно-белые» дома примут «Пари НН».

«Что тут думать, «Спартак» разгромно победит. Это тот коллектив, которому не нужна зимняя пауза. Играют прекрасно, но как будет всё весной — большой вопрос. Опыта такой большой паузы у Станковича не было», - делится Гасилин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» смог сместить «Локомотив» перед последним туром 2024 года с третьего места турнирной таблицы РПЛ. У подопечных Деяна Станковича в активе 34 балла.

«Пари НН» - лишь на 12-м месте с 16 баллами.