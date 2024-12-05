Зорин может уйти из «Спартака»

Атакующий полузащитник «Спартака» Даниил Зорин может сменить клубную прописку.

По информации Metaratings, «Торпедо» хочет арендовать у «Спартака» 20-летнего футболиста с правом выкупа. При этом отмечается, что вопрос еще не решен, и окончательное решение «автозаводцы» примут в январе.

Источник утверждает, что сам Зорин хочет чаще играть, поэтому готов рассмотреть разные варианты развития карьеры.

В текущем сезоне Зорин появился на поле в десяти играх во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и стал автором трех ассистов.

Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 700 тысяч евро.