Гендиректор «Динамо» анонсировал презентацию новой формы

На днях «Динамо» презентует новую форму. Об этом рассказал Павел Пивоваров, который в московском клубе занимает должность генерального директора.

«7 декабря будет специальное событие в ГУМе по этому поводу. Презентуем игровую форму. Тогда всё и расскажем», - цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Очевидно, свой последний матч в 2024 году «Динамо» проведёт в новой форме. В воскресенье, 8 декабря, команда Марцела Лички будет принимать «Химки». Игра стартует в 14:00 по московскому времени.

После семнадцати туров «Динамо» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.