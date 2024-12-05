Манце отказался от работы в «Спартаке»

Спортивный директор турецкого клуба «Гёзтепе» Иван Манце не будет работать в московском «Спартаке».

Как утверждает Sport24, руководство «Спартака» приглашало 41-летнего хорвата на должность спортивного директора клуба, но тот решил остаться в «Гёзтепе». Сообщается, что Манце все устраивает в Турции, поэтому он планирует продолжить работу в команде.

Напомним, ранее «Спартак» объявил о расставании с Томашем Амаралом, который был спортивным директором клуба с конца 2023 года.

После 17 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Деяна Станковича 34 набранных очка.