В «Динамо» оценили трансфер Захаряна

Павел Пивоваров, который занимает пост генерального директора «Динамо», высказался о полузащитнике Арсене Захаряна. По словам функционера, он не связывался с воспитанником клуба, ныне представляющим «Реал Сосьедад».

«У нас много людей в клубе и в команде с ним общаются, но не лично я. Мы все за него искренне переживаем. Он наш воспитанник. Для «Динамо» была знаковая сделка, что он пошёл в хороший европейский клуб, в Лигу чемпионов. Будем надеяться, что всё у него получится», - цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Как известно, в сезоне 2024/2025 Арсен Захарян до сих пор не провёл ни одного матча за «Реал Сосьедад». Летом футболист получил травму и перенёс операцию. В последнее же время Захарян имеет мышечные проблемы. Впрочем, в скором времени россиянин должен вернуться в строй.

«Реал Сосьедад» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.