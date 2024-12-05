В «Пари НН» высказались о дисквалификации Ганчаренко

Давид Мелик-Гусейнов, который в «Пари НН» занимает должность генерального директора, высказался о дисквалификации главного тренера команды Виктора Ганчаренко. Как известно, наставник нижегородской команды получил дисквалификацию на два матча (один из них – условно) Премьер-лиги за слова о судьях.

«Не будем оспаривать решение КДК [о денежном штрафе]. Будем помогать тренеру во всех вопросах, в которых он нуждается. Но оспаривать решение – нет. Не могу сказать, что мы не согласны с ним. Клуб вместе с главным тренером понесёт наказание», - цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Виктора Ганчаренко не будет на тренерской скамейке, когда в субботу «Пари НН» будет играть на выезде против «Спартака». Это будет последний матч нижегородцев в 2024 году.

«Пари НН» на текущий момент располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.