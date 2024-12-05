«Спартак» хочет досрочно вернуть игрока из аренды

Руководство московского «Спартака» планирует отозвать из аренды полузащитника Максима Лайкина, который выступает в «Енисее». Об этом сообщает телеграм-канал «Спартак Информ».

По сведениям источника, «Спартак» хочет отозвать 21-летнего хавбека, так как «красно-белых» не устраивает игровое время Лайкина в «Енисее». Отмечается, что с большой долей вероятности в зимнее трансферное окно «Спартак» вновь отправит Лайкина в аренду, но уже в другой клуб.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 12 играх Мелбет-Первой лиги, не отметившись результативными действиями. Добавим, что Лайкин только три раза выходил в стартовом составе.

Действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.