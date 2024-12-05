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Стало известно, останется ли Дуарте в «Спартаке» слухи

05 Декабря 2024 • 16:24 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.20 X 6.40 2 15.00
07.12 14:00

Появилась информация о будущем центрального защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

На YouTube-канале «Фабрика футбола» автор телеграм-канала «Дай УдаритЬ» рассказал, что в ближайшее трансферное окно парагваец вряд ли покинет «Спартак».

По данным источника, 24-летний защитник может покинуть «красно-белых» только в том случае, если этого захочет новый спортивный директор клуба.

Отмечается, что сам Дуарте не планирует уходить из «Спартака», потому что в последнее время регулярного играет и доволен своим положением.

В текущем сезоне Дуарте провел девять матчей во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Volond
05 Декабря 2024 в 16:29
Руки прочь от Дуарте
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