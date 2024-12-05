Появилась информация о будущем центрального защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

На YouTube-канале «Фабрика футбола» автор телеграм-канала «Дай УдаритЬ» рассказал, что в ближайшее трансферное окно парагваец вряд ли покинет «Спартак».

По данным источника, 24-летний защитник может покинуть «красно-белых» только в том случае, если этого захочет новый спортивный директор клуба.

Отмечается, что сам Дуарте не планирует уходить из «Спартака», потому что в последнее время регулярного играет и доволен своим положением.

В текущем сезоне Дуарте провел девять матчей во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.