Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде.

- У Угальде есть хорошие футбольные качества, вопросов нет. Но признак мастерства – это постоянство. Угальде забил четыре «Локомотиву», но в Кубке с «Ростовом» сыграл как-то не очень. Я уже подумал, что он закончил, – как Батраков и Глушенков. «Краснодару» Угальде оформил дубль. Вопрос в его стабильности, – сказал Чугунов.

Угальде стал первым игроком в истории чемпионатов России, забившим восемь мячей за три тура.