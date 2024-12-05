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Смородская объяснила, как «Ростов» вышел из кризиса

05 Декабря 2024 • 16:13 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
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07.12 16:30

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о работе Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова».

«Ростов» вышел из кризиса, потому что Карпин сильный тренер. Пять побед подряд — хороший результат на отрезке. Не думаю, что уход Карпина из «Ростова» пошел бы на пользу команде», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» идет на серии из пяти побед, хотя ранее команда не могла выиграть на протяжении восьми встреч.

По итогам 17 туров подопечные Карпина находятся на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 39 баллов.

В заключительном матче в текущем календарном году «Ростов» примет у себя дома «Крылья Советов». Игра между командами пройдет 7 декабря.

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Ростов Валерий Карпин Ольга Смородская ещё теги

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