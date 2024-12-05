Мостовой: «Батраков может играть в «Барселоне»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о хавбеке московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«Батраков — талант поколения. Техничный парень с думающей головой на поле. Он может играть в «Барселоне», если повезет, и испанскому клубу понадобится такой игрок», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Батраков появился на поле в 16 играх чемпионата России, забил десять голов и оформил шесть ассистов.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет пять миллионов евро.