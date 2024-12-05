Глава РПЛ предложил помощь после заявления Федорищева о коррупции в судействе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев недавно сделал сенсационное заявление. От функционера «Крыльев Советов» он узнал о том, что клуб должен 36 миллионов рублей предполагаемым преступникам. Речь о людях, занимающихся коррупцией в судейском корпусе. По словам Федорищева, в коррупционных схемах участвуют десять клубов РПЛ.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», после дальнейшего общего собрания президент РПЛ Александр Алаев от имени всей лиги написал Федорищеву письмо. В нём говорится о том, что РПЛ может оказать содействие в разбирательстве и готова отправить в Самару ответственных представителей.

По данным источника, руководство Самарской области ответило на письмо, но пока не отреагировало на предложение о совместной работе.