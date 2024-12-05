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«Станковичу нужно дать время» — Павлюченко

05 Декабря 2024 • 15:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.20 X 6.40 2 15.00
07.12 14:00

Экс-форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился комментарием о работе Деяна Станковича на посту рулевого «красно-белых».

«Станковичу нужно дать время. Впереди зимний перерыв, будут сборы. Подводить какие-то итоги нужно, когда сезон закончится», — приводит слова Павлюченко Legalbet.

Бывший футболист «Спартака» считает, что зимой будет много изменений, поэтому все еще впереди.

Напомним, минувшим летом Деян Станкович заключил со «Спартаком» двухлетний трудовой договор. По итогам 17 туров столичный клуб идет на третьей строчке в чемпионате России, имея в копилке 34 балла.

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