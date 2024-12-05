Пономарёв: Было противно смотреть на игру Бабича

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился комментарием об игре сербского защитника «Спартака» Срджана Бабича в матче с «Краснодаром».

По мнению эксперта, у Бабича нет таланта, ведь он может только хватать руками соперников, но так в футбол играть нельзя.

— Сам «Спартак» играл прекрасно, обалденно, мне понравилось. Но вот этот гад все впечатление портил! Зараза такая. Противно на него смотреть было. Вот он дешевое повидло, скорее всего, — приводит слова Пономарёва Legalbet.

Напомним, встреча 17-го тура чемпионата России завершилась крупной победой «Спартака» над «Краснодаром» со счетом 3:0.

В текущем сезоне Бабич принял участие в 18 играх с учетом всех турниров, отметился двумя голами и стал автором одного ассиста.