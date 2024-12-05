Бушманов объяснил, почему Максименко пока не стал легендой «Спартака»

Экс-тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о статусе голкипера основной команды «красно-белых» Александра Максименко.

По мнению Бушманова, Максименко еще далеко до легенды «Спартака», но в последнее время голкипер сильно прибавил и дорос до сборной России.

— Чего ему не хватает, чтобы считаться легендой клуба? Надо выигрывать чемпионат. Надеюсь, у Максименко все впереди, — приводит слова Бушманова Legalbet.

В текущем сезоне 26-летний Максименко провел 17 матчей в рамках чемпионата России, в которых пропустил 14 голов и десять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.