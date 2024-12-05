Беляев поставил российского тренера в один ряд с Фергюсоном и Венгером

Экс-футболист московского «Локомотива» Максим Беляев поделился мнением о бывшем наставнике «железнодорожников» Юрии Сёмине.

«Юрий Палыч - легенда, в один ряд с ним можно поставить Венгера и Алекса Фергюсона. Через него прошло много футболистов. Он своим трудом заслужил всеобщее признание», - передает слова Беляева Metaratings.ru.

Напомним, что под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал кубок страны и трижды брал суперкубок. Последним местом работы известного специалиста был «Ростов», из которого он ушел в 2021 году.