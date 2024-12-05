Ганчаренко дисквалифицирован на матч против «Спартака» за слова в адрес судей

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко получил наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). После поражения от «Ростова» (0:4) наставник нижегородской команды сказал судьям, что они общаются с футболистами «с хамскими рожами». Также Ганчаренко в адрес главного рефери того матча Яна Бобровского произнёс фразу: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся».

За оскорбительное поведение Ганчаренко получил дисквалификацию на два матча Премьер-лиги. Половина дисквалификации является условной. Кроме того, тренер выплатит 250 тысяч рублей в качестве штрафа. Отягчающим обстоятельством стало то, что ранее Ганчаренко уже наказывался на оскорбления официальных лиц.

Таким образом, Виктор Ганчаренко пропустит матч «Пари НН» против «Спартака».