Сперцян может воссоединиться с Сафоновым в «ПСЖ»

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «ПСЖ», где выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», французский гранд проявляет интерес к 24-летнему Сперцяну. Сообщается, что за армянского полузащитника «ПСЖ» готов выложить 20 миллионов евро. При этом источник отмечает, что владелец «быков» Сергей Галицкий не желает расстаться с капитаном команды до конца сезона.

Напомним, минувшим летом «ПСЖ» заплатил «Краснодару» те же 20 миллионов евро за 25-летнего Матвея Сафонова.

В текущей кампании Сперцян провел 24 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и стал автором трех ассистов.