Маркиньос высказался об отсутствии голов в РПЛ

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Маркиньос высказался об отсутствии голов в текущем сезоне чемпионата России.
«Для меня это не проблема. Если мы продолжим так же играть, и я ничего не забью, то буду абсолютно счастлив», - передает слова бразильского футболиста телеканал «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний полузащитник провел 14 поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами.
После 17 туров чемпионата страны «красно-белые» набрали 34 балла и занимают третье место в турнирной таблице. В ближайшем матче «народная команда» встретится с «Пари НН».
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