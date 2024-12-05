В «Динамо» высказались о трансферных планах

Павел Пивоваров, который в «Динамо» работает на посту генерального директора, ответил на вопрос, насколько активным клуб будет во время зимней трансферной кампании.

«Мы знаем, какие позиции нам необходимо усилить. Я думаю, вам тоже это понятно, когда вы смотрите футбольные матчи «Динамо». Естественно, мы планируем точечное усиление», - сказал Пивоваров в интервью «Спорт-Экспрессу».

После семнадцати сыгранных туров «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Зенита», располагающегося на вершине, «бело-голубые» отстают на семь очков.

В ближайшее воскресенье, 8 декабря, «Динамо» сыграет на своём поле против «Химок».