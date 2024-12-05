Колыванов: «Пари НН» - не конкурент «Спартаку»

Футбольный специалист Игорь Колыванов рассказал о своих ожиданиях от поединка 18-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Пари НН».

«Пари НН» - не конкурент «Спартаку». В любом случае у нас бывают непредсказуемые матчи. Сюрприз у нас бывает в каждом туре», - передает слова Колыванова «Чемпионат».

Матч «Спартака» и «Пари НН» состоится на стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 7 декабря, начало запланировано в 14:00 по московскому времени. В преддверии поединка «красно-белые» с 34 набранными баллами занимают третье место в таблице Премьер-лиги, а нижегородская команда (16) располагается на 12-й строчке.