«Звучит оскорбительно»: В «Динамо» ответили на вопрос о коррупционных схемах в судействе

Недавно губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сделал громкое заявление – ему стало известно о коррупции в судейском корпусе. По словам Федорищева, в нечистых делах замешано 10 клубов. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, может ли он сообщить, что клуб не участвует в коррупционных схемах.

«Последний вопрос звучит обидно и даже оскорбительно. Конечно, не замешано», - цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Гендиректор «Динамо» отметил, что будет хорошо, если факты коррупции будет установлены, и виновные понесут наказание. А вот если вся эта история приведёт только к росту медийности некоторых лиц, то это вряд ли можно одобрить, считает Пивоваров.

«Динамо» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.