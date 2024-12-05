Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о кредите доверия к Личке

Павел Пивоваров, который в московском «Динамо» занимает должность генерального директора, ответил на вопрос, каков у клуба кредит доверия к главному тренеру команды Марцелу Личке.

«Марцел Личка – главный тренер «Динамо», и на данный момент команда под его руководством готовится к следующему матчу, заключительному в этом календарном году. Мы очень надеемся, что эта игра будет с хорошим результатом», - цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

«Динамо» после семнадцати туров располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» «бело-голубые» отстают на семь зачётных баллов. Домашний матч против «Химок» команда Марцела Лички проведёт в воскресенье, 8 декабря.