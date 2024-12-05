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Хомуха - о «зимнем лидере» лиги: «Зенит» сохранит первое место, второю ошибку подряд он не совершит» эксклюзив

05 Декабря 2024 • 14:36 Комментировать
Зенит
...
Акрон
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07.12 16:30

Футбольный эксперт Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о борьбе за первое место в РПЛ.

- Как считаете, «Зенит» сохранит первое место перед зимней паузой, учитывая, что играет с «Акроном»?

- Конечно, сохранит. У питерцев матч с «Акроном» и я думаю, что второю ошибку подряд они не совершат. Тем более, состав у «Зенита» значительно сильнее, чем у соперника.

- Вас не смущает, что питерцы туром ранее проиграли матч с «Крыльями Советов», которые также в этом сезоне относятся к командам из нижней части таблицы?

- Тогда сказался недонастрой. Когда питерцы забили первый мяч, им показалось, что все и дальше будет происходить само собой. Определенный недонастрой привел к тому, что соперник их наказал за это. 

- Андрей Кобелев выразил мнение, что ведущие игроки «Зенита» не настраиваются на матчи РПЛ. Согласны с тем, что у них нет должной мотивации на такие игры?

- Шесть лет подряд становиться чемпионом и каждый год находить мотивацию - для легионеров очень сложно.

- Тогда почему вы считаете, что в матче с «Акроном» питерцы также не столкнутся с отсутствием должного настроя?

- Тренерский штаб и руководство команды в год своего юбилея никому не позволит расслабляться и дальше.

- Для Дзюбы насколько этот матч будет важен?

- Для него всегда подпитка – игры против команд, в которых он выступал. Он всегда стремится доказать, что его списали не по делу.

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- Кто для вас фаворит в матче «Краснодар» - «Локомотив»?

- У «Краснодара» больше шансов на победу в этом матче. За счет того, что в команде есть такой футболист, как Кордоба. А у «Локомотива» присутствуют определенные проблемы при игре в обороне. И этот фактор может оказаться ключевым.

- В последних трех матчах, с «Рубином», «Химками» и «Спартаком», южане теряли очки, набрав всего два бала. Вас это не смущает?

- Сейчас никто не проходит дистанцию без потерь. Ничего страшного. При поддержке своих болельщиков, которых много придет на эту игру, они могут найти аргументы.

- «Спартак», кстати, выдал пятиматчевую победную серию. Единственный из топов.

- Да, но это сейчас. А что было в первой части чемпионата? Возникали определенные сложности.

- У «Локомотива» спад пришелся на спад игры у Батракова. Этот футболист стал настолько важен для команды, и она зависит от него?

- Нет. Просто это молодая команда, а стабильность и молодость не всегда идут в ногу. Было понятно, что на каком-то этапе будут проблемы и у «железнодорожников».

- Вас не смущают физические кондиции лидеров РПЛ? Только «Спартак» сейчас в хорошей форме.

- Не стал бы сводить все к тому, что именно физика влияет. Просто ряд побед всегда воодушевляет команду. Именно за счет этого «красно-белые» так преобразились и поднялись в таблице.

Елена Григорьевская

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