Гаджиев дал характеристику Джикии

Гаджи Гаджиев, занимающий пост президента махачкалинского «Динамо», в беседе с журналистами высказался о подписании бывшего защитника московского «Спартака» Георгия Джикии.

«У нас дружеские отношения с Джикией. Он хороший человек, который помнит добро. Он очень отзывчивый по отношению к разным трудным ситуациям в жизни. Джикия - благородный человек», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Георгий пополнил ряды подмосковного коллектива в сентябре. Он присоединился к «Химкам» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне Джикия принял участие в семи поединках, не отметившись голевыми действиями.