Ловчев: «Станкович понимает спартаковский дух»

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о главном тренере «красно-белых» Деяне Станковиче.
«Станкович с футбольным характером и понимает спартаковский дух. Он понимает, что все надо вырывать характером. Это помогает вести ему команду к победам», - передает слова бывшего футболиста «Р-Спорт».
Напомним, что сербский наставник возглавил «красно-белых» перед стартом нынешнего сезона.
По итогам 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 34 балла и занимает третье место в турнирной таблице. В ближайшем поединке Премьер-лиги «красно-белые» на домашнем стадионе примут «Пари НН».
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