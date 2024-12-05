Агент Сако озвучил планы на зимнее трансферное окно

Нассер Диалло, агент защитника «Ростова» Умара Сако, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Никаких шансов, что Сако уйдет из «Ростова» зимой», - цитирует представителя футболиста Sport24.

28-летний ивуариец сыграл 23 матча за «Ростов» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Контракт Сако с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а отставание от первой пятёрки составляет девять зачётных баллов. В заключительном матче перед зимним перерывом подопечные Карпина примут на своём поле «Крылья Советов».