В московском клубе заговорили о трансфере Неймара

Новый спортивный директор московского «Торпедо» Ари высказался о возможном трансфере звездного бразильского форварда Неймара.

«Насколько я знаю, Неймар хочет купить «Сантос». Там он начинал свою карьеру. Якобы он будет игроком, президентом и бизнесменом. Знаю, что его отец сделал предложение клубу», - цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

Неймар выступает в чемпионате Саудовской Аравии с августа 2023 года. Срок действующего трудового соглашения между бразильцем и «Аль-Хилялем» рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается на Transfermarkt в 30 миллионов евро.